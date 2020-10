Atacantes de 15 e 18 anos são integrados ao time principal do Santos

O Santos se prepara para o duelo de domingo contra o Fluminense, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, e conta com duas novidades no elenco principal.

Brayan Krüger e Ângelo Gabriel fizeram nessa quinta-feira seu primeiro treino com os jogadores comandados por Cuca. Os atacantes de 18 e 15 anos, respectivamente, comentaram a experiência.

“É uma sensação inexplicável subir para o profissional tão cedo. É uma experiência e tenho que agarrar com todas as forças. Vou dar o meu máximo para ajudar. Estava no treino na segunda-feira da semana passada e o treinador Rodrigo ‘Chip’ me chamou para avisar que o professor Cuca iria me integrar ao profissional na semana seguinte. Ainda tínhamos jogos pelo sub-20 e o Chip pediu para eu manter a cabeça boa, mantendo o foco nas partidas do 20 e só pensar no profissional depois”, afirmou Ângelo, destaque na equipe sub-20 do Peixe.

Brayan ressaltou suas qualidades: “Minhas principais características são a força, bola aérea, pivô e boa presença de área. No profissional é um treino de outro nível, muito mais intenso, mais força, mais disputa, mas o pessoal me acolheu muito bem e vou procurar trabalhar bem no dia a dia para procurar ajudar a equipe".

O Santos visita o Fluminense no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.