Jovic analisou outras três ofertas antes de decidir o seu destino

O Eintracht Frankfurt não era o único que queria Luka Jovic. Clubes como West Ham United, Wolverhampton Wanderers e o Milan tentaram o atacante nessa janela de inverno.

Ele estava decidido a deixar o Real Madrid, pelo menos até o final da temporada. A sua falta de protagonismo poderia afertar a sua presença na seleção, muito embora a Sérvia não tenha conseguido a classificação para a Euro.

Jovic teve que escolher entre quatro ofertas, de acordo com informações do diário 'Bild'. Os clubes acima citados entraram em contato com o ele, que resolveu voltar ao Eintracht.

O atacante precisa recuperar a confiança perdida, e não existia um lugar melhor para isso do que o clube que o levou ao estrelato.