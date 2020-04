Jovic, chamado a depor: pode receber prisão domiciliar

Luka Jovic deixou a Espanha para pegar um avião e viajar para a Rússia, o lugar onde ele está em confinamento, embora com todos os olhos nele.

O sérvio violou a quarentena e, como se isso não bastasse, ousou sair para a rua, onde foi denunciado por agentes de segurança que garantem o cumprimento dos regulamentos de isolamento.

Conforme relatado por 'Pink.tv', o jogador do Real Madrid terá que testemunhar no Ministério Público de Belgrado pelo suposto crime pelo qual é acusado.

A pior coisa que pode acontecer com Jovic é que ele possa receber uma prisão domiciliar, uma vez que foi imposta a Prijovic que, no caso mais dramático do atacante, não poderia se incorporar ao Real Madrid.

Prijovic terá que ficar três meses nessa prisão, então Jovic espera que não seja a mesma sanção, porque seu parceiro de seleção foi multado por organizar uma reunião com um grupo de pessoas em um hotel.

Jovic já se desculpou por seu erro e insistiu em assumir as conseqüências que o governo sérvio lhe dará, já que ele é implacável com esses assuntos. "Os exemplos de nossos jogadores de futebol... Eles vêm aqui e ignoram o auto-isolamento quando chegam em casa", disse o primeiro-ministro.