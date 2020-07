Jovic, de férias; seu agente, de reunião em reunião

Enquanto Luka Jovic testa a paciência de parte do madridismo com suas fotos em jet ski - um risco para os atletas -, seu agente continua a resolver as incógnitas sobre onde ele jogará no próximo ano.

Sua performance em seu primeiro ano na capital espanhola fez com que o Real Madrid considerasse sua venda. Fali Ramadani, seu representante, vem realizando uma reunião fragmentada com alguns clubes que perguntaram sobre sua situação.

Como revelado pela 'Sky Sport, Ramadani foi visto com Paolo Maldini e Frederic Massara para falar sobre Ante Rebic... e também sobre Jovic.

O clube 'rossonero' entra na lista depois de Napoli e Monaco, dois clubes que também se encontraram com o agente do jogador para perguntar sobre sua situação e estudar alternativas. A Premier e a Bundesliga são outras rotas para o sérvio.

Muitas frentes se abrem para um Jovic que deve retornar ao trabalho esta semana sob o comando de Zinedine Zidane. A priori, parece que seu status na equipe não mudará muito, sendo Karim Benzema o intocável na zona de ataque para a conquista da Liga dos Campeões.