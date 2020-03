Jovic, denunciado pela Polícia sérvia por violar quarentena

Jovic está no olho do furacão. O Real Madrid ordenou que seus jogadores permanecessem em casa e em quarentena após o positivo em COVID-19 de Trey Tompkins, um jogador de basquete do Real.

No entanto, o atacante teria viajado para a Sérvia. Seu país de origem também é punido pelo coronavírus e deve ser mantido isolado de 14 a 28 dias, razão pela qual a primeira-ministra Ana Brnabic instou os sérvios a permanecerem nos países onde atualmente residem.

Segundo o jornal sérvio 'Blic', Jovic chegou à capital de seu país na manhã de quarta-feira para comemorar o aniversário de sua namorada, Sofía Milosevic.

Outra versão traz o pai do futebolista, Milan, para o portal 'Informer'. Ele garantiu que o atacante chegou à Sérvia no início desta semana e foi submetido a controle para verificar se ele tinha coronavírus quando saiu da Espanha, mas que o teste havia sido negativo.

Segundo o 'COPE', ele viajou com a permissão do clube. Os serviços médicos do Real Madrid deram ao jogador permissão, mediante receita médica pessoal, para fazer um vôo privado para a Sérvia e se colocar em quarentena lá.

No entanto, de acordo com 'Blic', Jovic, que recebeu críticas duras em seu país, também teria saído para festejar em Belgrado, algo que a polícia estaria investigando nessas últimas horas.

Uma vez confirmadas essas informações e a denúncia das autoridades sérvias, o atacante também poderá receber uma forte sanção do Real Madrid por ter violado a quarentena.