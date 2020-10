"Jovic foi um pedido meu, você é quem diz que não quero ele"

Zinedine Zidane compareceu à mídia em entrevista coletiva virtual para analisar o próximo jogo que o Real Madrid fará, contra o Cádiz, na sexta rodada da LaLiga.

O técnico francês quis começar falando sobre o rival neste sábado, 17 de outubro: “Já são 12 dias sem 14 jogadores, mas treinamos muito bem. Todos vieram bem e saudáveis, o que é o mais importante. É o que temos, já treinamos nesta sexta-feira e temos um grande jogo. Estamos preparados para enfrentar esta fase".

“É uma equipe muito disciplinada que acaba de surgir e está claro que nos vai dificultar. Mas sabemos que na LaLiga todas as equipes são muito difíceis. A Segunda Divisão da Espanha é muito boa, muito competitiva. Sabemos que tentarão jogar para ganhar, por isso vamos tentar fazer um bom jogo para somar os três pontos", acrescentou o treinador francês.

Sobre a possibilidade de colocar um jogador fora de sua posição, em decorrência de algumas declarações de Griezmann, ele declarou: "Sinto muito, mas não vou responder. Não estou ciente de coisas externas, só me importo com o jogo de sábado" .

Sobre as declarações de Borja Mayoral sobre Luka Jovic, ele comentou: “Sempre converso com meus jogadores, mas são coisas privadas. De qualquer forma, não vou dizer o que falo com meus jogadores. O mais importante é ser honesto com eles. Não vou entrar no que cada um pensa. Este é o grupo que existe e com o qual vamos lutar, e é isso que me interessa”.

Além disso, ele deixou claro que conta com Jovic nesta temporada: “Você é quem diz que não o quero, mas não é o caso. Eu perguntei a Jovic e conversamos com o clube. Eles dizem bobagem, mas não é bem assim".

Ele também deu a sua opinião sobre a possibilidade de Messi assinar pelo Real Madrid em 2013: “Não sei nada e não vou falar de um jogador que não é nosso. Sabemos o que é Messi, tudo o que fez e o que está fazendo. Mas eu não sei nada sobre o que você está me perguntando, então eu não posso te dizer nada".