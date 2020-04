"Jovic me disse que quer o Bernabéu cantando seu nome"

Jovic quer ter sucesso no Real Madrid. É o que seu personal trainer disse. Bojan Custic deu uma entrevista ao jornal 'AS' para comentar como o jogador está.

"Ele me disse que só quer ter sucesso no Real Madrid, ter uma grande carreira e que o Bernabéu cante seu nome. E ele está confiante de que conseguirá", disse o treinador.

Bojan disse que trabalha com ele desde antes da crise do coronavírus e que, desde então, "Luka trabalha em casa três horas por dia. Todas as manhãs, temos uma rotina de uma hora e, à tarde, duas horas de alta intensidade, de exigência máxima".

"Ele não tem dias de folga para usar porque tem recuperação todos os dias, portanto nunca está completamente livre. Está em ótima forma e se sente bem em todos os sentidos", acrescentou o professor que passa as orientações O jogador, telemática, segue todas as orientações por videochamada.

"No apartamento dele, ele tem uma esteira, uma bicicleta ergométrica e outros equipamentos. É o que usamos em nossas sessões de treinamento. Estamos fazendo treinos muito específicos para jogadores de futebol, pensando nas necessidades de seus movimentos. A cada 14 dias, atualizamos seus treinos e sua condição física", detalhou.

Sobre a dieta do atacante, Bojan disse: "Fizemos um plano de refeições e ele tem restrições, mas não é algo novo para ele. Ele faz três refeições principais mais duas de frutas entre elas. Sua dieta, em geral, inclui muitas frutas e legumes".

Ele também disse que, todas as manhãs, o sérvio faz um controle de peso. Jovic também mede quadris, peito, braços e pernas. "Ele está ótimo. Eu diria que ele pesa ainda menos do que antes do coronavírus", comentou o personal trainer.

E ele confirmou que há pessoas do time que o encorajam: "Há muitas pessoas em sua equipe conversando com ele para tentar ajudá-lo e ele está muito bem. Ele vai demonstrar seu verdadeiro potencial, só precisa ter paciência".