"Jovic não está 100% certo de que triunfará no Real Madrid"

O primeiro ano de Luka Jovic no Real Madrid foi marcado mais por assuntos fora do esporte do que no esporte. O sérvio não entrou com o pé direito na equipe e Mijatovic criticou seu compatriota.

"Pessoalmente, eu gostaria de falar sobre ele por marcar gols. Ele é jovem e veio para cá com um bom salário depois de um bom ano no Eintracht Frankfurt", disse o ex-atacante ao 'El Larguero' da 'Cadena SER'.

Mijatovic começou bem, mas aos poucos ele colocou a culpa no atacante. "Ele não pegou a manha e não o vimos muito, apenas alguns momentos que não servem para dizer que ele é um jogador do Real Madrid. Ele próprio parece não estar 100% certo de que triunfára no Real Madrid. Talvez é contraproducente que ele esteja aqui assim", acrescentou.

Mijatovic, que considera que passou "muito tempo sem futebol", falou da renovação de Ramos. "Parece bom vê-lo aqui muitos anos. A renovação de um ano para o outro ou dois anos não importa. É necessário refrescar a memória das partidas de Hierro, Raúl ou Casillas, que saíram pela porta dos fundos. Ramos, como espanhol, precisa se aposentar no Real Madrid ", concluiu.