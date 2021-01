Jovic sairá do Real Madrid: Zidane dá o aval

Aquele que era uma estrela e uma assinatura promissora ao mesmo tempo se transformou em uma chegada frustrada. Jovic não conseguiu mostrar no Real Madrid tudo o que mostrou no Eintracht Frankfurt, então ele continua procurando uma saída.

De acordo com o jornal 'Marca', o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, deu sinal verde para a saída do atacante sérvio neste mercado de transferências de inverno.

O treinador merengue foi muito claro com o seu jogador e Jovic sabe que não conta e não contará como quer nos planos de Zidane, por isso este mês de janeiro é crucial para o seu futuro.

O Real Madrid também não colocará muitos obstáculos à sua saída, já que não lhe faltam opções para o emprestar até ao final da temporada. O Milan é um dos principais candidatos, embora também tenha despertado interesse na Bundesliga.

O jogador não entra em campo pelo Real Madrid desde 8 de novembro e sua situação já é alarmante para um jogador que marcou 27 gols em 48 partidas antes de pisar no campo do Real Madrid.

Para a partida contra o Osasuna, Jovic saiu novamente do elenco devido a uma sobrecarga na perna esquerda, o que piorou ainda mais sua permanência na capital.