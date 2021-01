Jovic sobre sua volta: "Uma sensação incrível"

A Alemanha transformou Luka Jovic, que só precisou de 20 minutos para voltar a ser a estrela que o Real Madrid comprou há algumas temporadas e na qual depositava grandes expectativas.

O sérvio entrou com um decepcionante 1-1 do Eintracht Frankfurt, sua nova equipe, contra o Schalke 04 e foi fundamental para a vitória, pois acabou fazendo um doblete que lembrou seus melhores tempos na Bundesliga.

Após a vitória, Jovic confessou estar aliviado e feliz por ter mostrado novamente sua classe: “Uma sensação incrível com a vitória e os dois gols marcados”.

Foi a publicação com a qual o jogador festejou o triunfo, algo que aprofundou nas suas redes sociais: “Não podia sonhar com um regresso melhor. Espero que seja apenas o começo e que o melhor esteja por vir”.

“Obrigado por todo o apoio que recebi. Quero dedicar meu primeiro gol a um grande profissional, um líder incrível, um verdadeiro amigo e um grande jogador com quem tive a oportunidade de jogar, David Abraham - ele está indo para o futebol argentino. Dedico o segundo gol a um grande torcedor do Eintracht que faleceu recentemente, que descanse em paz ", concluiu Jovic que passou de estar apagado no Real Madrid à liderança de uma equipe em Frankfurt.

O atacante havia prometido marcar o companheiro de equipe Djibril Sow se jogasse. Mais uma amostra da confiança com que Jovic voltou à equipe e que não demonstrou ao longo da sua jornada em Madri.

“Luka não entrou muito em contato com a bola, mas quando o fez foi muito eficaz”, disse o diretor esportivo Fredi Bobic, que explicou os possíveis motivos de seu ressurgimento: “Aqui está seu povo, você conhece todo mundo e você se sente muito confortável". Espera-se, portanto, uma grande atuação que lhe permita voltar com tudo a Madri.