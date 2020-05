Jovic teria aprovado a proposta do Milan

De todos os pretendentes que Luka Jovic tem, a que o teria convencido antes, segundo o 'Sport Mediaset', é o Milan. O madridista estaria disposto a testar a sorte em San Siro.

Com a aprovação de Luka Jovic, o Milan agora teria que se sentar para negociar com o Real Madrid. O jogador de futebol já deu o 'ok' à proposta 'rossonera', mas falta a parte mais difícil: que os dois clubes cheguem a um entendimento.

Segundo a imprensa italiana, o Milan estaria disposto a pagar 35 milhões de euros ao Real Madrid por Luka Jovic. Deve-se lembrar que a entidade merengue certa vez pagou 60 milhões à Eintracht por ele.

O Milan tem há muito tempo o nome de Jovic em sua agenda e parece que eles teriam dado mais um passo em direção ao jogador. Na Itália, eles já veem o atacante na Serie A.

De qualquer forma, ainda não há nada firme. Resta ver se o progresso ocorrerá nos próximos dias.

Luka Jovic, que decidiu ir à Sérvia para passar o confinamento em meio a uma crise de saúde, já teria retornado à Espanha, segundo o 'AS'. Nesta segunda-feira, ele teria pousado em Madri em um avião particular. O Real, diz o jornal espanhol, trabalha com a ideia de voltar aos treinos no sábado. Antes, o modelo branco deve realizar os testes.