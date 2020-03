Jovic utilizou as mesmas máquinas que um infectado pelo COVID-19

A equipe do Real Madrid está em quarentena depois de positivo de Trey Thompkins para o coronavírus. A equipe merengue enviou todos os seus jogadores para casa, caso eles fossem infectados.

Luka Jovic, em entrevista ao 'B92', afirmou ter usado o mesmo equipamento que Thompkins. "Desde que me lesionei e não treinei nos últimos dois a três dias, usei os mesmos equipamentos de recuperação que um jogador com coronavírus", confessou.

É claro que Jovic queria tranquilizar a todos: "Me sinto muito bem, não sinto sintomas. Estamos aguardando a decisão do clube". Enquanto isso, o sérvio e todos os jogadores do Real Madrid estão em suas respectivas casas.

"Fomos treinar de manhã, mas eles vieram do clube e nos disseram que não tínhamos treinamento nem nada durante as próximas duas semanas. Todos nós deveríamos estar em casa e não sair de Madri", disse o jogador.

Enquanto estão em quarentena, os jogadores do Real Madrid treinam em casa para não perder a forma. O conjunto merengue deu a cada jogador um plano de treino personalizado.