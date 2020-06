Juan Miranda, do Barcelona, desperta o interesse do Betis

O futuro de Juan Miranda parece um pouco complicado. Propriedade do Barcelona, ​​está emprestado no Schalke 04. Até 31 de maio, havia uma opção para que tanto o clube alemão quanto o jogador poderiam informar se quisessem estender o empréstimo por mais um ano. As fontes não são claras sobre isso. E, ainda por cima, de acordo com o 'Mundo Deportivo', surgiu a opção do Betis.

O Barça o contratou da categoria de base do time verde e branco, e quer renovar Miranda (o contrato termina em 2021) e voltar a emprestá-lo. E é assim que se conversaria com o clube, com quem eles mantêm boas relações e que recentemente se concretizaram com os negócios de Junior Firpo, Aleñá e Emerson.

A única coisa clara até agora é que o lateral esquerdo terminará a temporada no Veltins-Arena e que a intenção do jovem é continuar lá no próximo ano.

Enquanto isso, clubes como Borussia Monchengladbach, Juventus, Porto e até PSV se interessaram pelo internacional espanhol nas categorias inferiores.