Juanfran compara Fernando Diniz a Simeone

Além de priorizar o domínio da bola e a troca de passes para abrir espaços, o incentivo ao improviso e o drible, também são ferramentas incentivadas por Fernando Diniz para otimizar as chances de finalização.

Ele é alvo de críticas pelo conceito ofensivo que tem características diferentes do que é praticado no futebol brasileiro. A falta de resultados contundentes nos seus últimos trabalhos faze que o treinador seja amado e odiado por muitos.

Durante sua passagem pelo Atlético de Madrid, Juanfran teve quatro anos trabalhando com o técnico Diego Simeone, um dos mais exaltados no exterior. O argentino foi comparado pelo lateral-direito com seu atual treinador.

"Ele tem conceitos muito bons, não só ofensivos, mas defensivos. Venho de um dos melhores do mundo, a nível defensivo, o Simeone, e Fernando valoriza muito o trabalho defensivo de Simeone. Estou aprendendo coisas que não imaginava que aprenderia aos 35 anos", disse Juanfran ao programa “Alô Tricolor”, nos canais online do São Paulo.

Daniel Alves, outra estrela da equipe vinda do exterior, já teve a oportunidade de ser comandado por grandes treinadores como Pep Guardiola e Felipão, por exemplo. Em uma transmissão recente ao vivo no seu perfil no Instagram, o lateral também rasgou elogios a Fernando Diniz.