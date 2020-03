Juanfran e o 'bom dia, Tricolor': torcida já ama o lateral

Juanfran precisou apenas de um simples "bom dia, Tricolor" para cair nas graças da torcida. Se em campo o lateral direito não é um dos jogadores que mais ganham as manchetes, fora dele, é um dos mais queridos nas redes sociais entre os são paulinos. E olha que o espanhol nem tem redes sociais.

E em tempos de quarentena, os clubes estão apostando nas brincadeiras dos jogadores para alimentar as redes sociais e se manter em contato com os torcedores. Na manhã desta sexta-feira, o Tricolor apostou num simples "bom dia", que viralizou na internet.

O vídeo "quebrou a internet são paulina" e os torcedores demonstraram um carinho imenso com o camisa 20 e até o perfil oficial da Libertadores respondeu o cumprimento do jogador.

Juanfran chegou timído ao São Paulo mas desde os primeiros vídeos do jogador postados pelo SPFCtv, o canal do clube no YouTube, essa simples frase com sotaque forte espanhol se destacava entre os torcedores.

E o "bom dia, Tricolor" se tornou praticamente um mantra são paulino. Sempre que as camêras do canal do YouTube ou das redes sociais do clube estão ligadas e apontadas para Juanfran, se ainda é manhã, é esperado o já famoso bordão. Até o filho do ex-Atlético de Madrid entrou na onda.