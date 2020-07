'Sempre vou ter saudades do Corinthians', diz Júlio César

"Eu cresci lá dentro e sempre dá uma saudade. Estou muito feliz hoje, mas sempre vou ter saudades do Corinthians". É assim que o goleiro Júlio César resume sua relação com o time alvinegro depois de anos defendendo o Timão.

Um dos jogadores mais vitoriosos na história do Corinthians, Júlio César, atualmente no RB Bragantino, não esconde o carinho que ainda tem pelo clube do Parque São Jorge, como deixou claro nessa entrevista exclusiva à 'Goal'. Foram nove títulos no elenco profissional, além de duas Copas São Paulo de Futebol júnior.

"O Corinthians é um clube pelo qual tenho muito carinho, muita gratidão, onde vivi ótimos momentos em minha carreira. Os melhores momentos, para falar a verdade", acrescentou o goleiro.

Júlio César deixou o Corinthians em 2014 e teve passagens por Náutico e Santa Cruz antes de acertar com o Red Bull Brasil, agora Red Bull Bragantino. Seis anos depois, ele voltaria ao Timão se tivesse uma proposta? "Acho que jogando é mais difícil pela situação dos goleiros [do Corinthians] e já pela minha idade também, mas quem sabe um dia. Se mais pra frente se eu puder ajudar de alguma outra forma, eu ficaria feliz."

Aos 35 anos, Júlio César é o goleiro titular e capitão do time de Bragança Paulista, time que, segundo o próprio goleiro, tem grandes ambições no Campeonato Paulista.

"O planejamento, a princípio, [o objetivo] era a classificação e nós conseguimos. Agora é buscar a final. A gente sabe que as finais são jogos especiais, mas as quartas e a semi são jogos únicos. Então acho que isso dá mais chances para nós conseguirmos chegar a uma final inédita para o clube."

Com o retorno do Paulistão o goleiro contou como tem sido a nova rotina no Red Bull Bragantino. "Tem todo um protocolo que a gente tem que seguir. Estamos seguindo muitas recomendações, tomando todos os cuidados possíveis para não haver aglomerações e nos sentirmos seguros", disse.

Júlio César também traçou os planos da equipe para o Brasileirão, que deve retornar em agosto. A equipe está na elite do futebol brasileiro graças à boa campanha na última Série B.

"A gente sabe o caminho, sabe que no Brasil as coisas são um pouco mais difíceis, mas acho que a gente pode chegar e conquistar coisas boas. Quem sabe, no mínimo, uma vaga para a Sul-Americana." Será a primeira temporada do Bragantino na primeira divisão nacional desde 1998.

Citando outros clubes da Red Bull, o veterano analisou a administração do Bragantino. "O bom daqui é que é um clube que já sabe como as coisas funcionam e onde quer chegar. Temos os exemplos dos outros Red Bulls: tem o Leipzig, o Salzburg e são clubes que já alcançaram o sucesso".

"Aqui é muito diferente na questão de organização e como se enxerga o futebol. É uma empresa que toma conta, não tem muito o lado emocional. É mais pelo lado da lógica e da razão que as coisas funcionam aqui e tem muita seriedade envolvida", concluiu.

Para a sequência da temporada, Júlio César terá a concorrência do jovem goleiro Cleiton, ex-Atlético-MG e maior contratação da história do clube. "Essa disputa é sadia e é honesta. O Cleiton é um cara sensacional, um ótimo goleiro e que busca o espaço no Red Bull como eu busco o meu. A gente tem sempre que fazer o melhor e deixar a cabeça do treinador em dúvida. Quem ganha com isso é o clube."