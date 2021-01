Júlio Sérgio elogia Gustavo Morínigo: "Compactou o time com apenas um treino tático"

O Coritiba ficou no 0 a 0 contra o Athletic-PR pela 29º rodada do Brasileirão, um ponto que não tirou o time da lanterna, mas rendeu elogios por parte do treinador interino Júlio Sérgio.

"Nós estudamos a partida juntos com a comissão técnica, ele ouviu aquilo que nós tínhamos a dizer, mas o mérito é todo dele. Ele fez a organização, ele conseguiu fazer o trabalho, a nossa função é auxilia-lo com informações e qualquer dúvida que ele tenha, para que ele possa tomar a melhor decisão – então, o mérito é todo do Gustavo em montar essa estratégia, em conseguir em apenas duas palestras e um treinamento de campo essa compactação e essa organização tática", analisou.

