No último dia 23/01, o São Paulo e Coritiba se enfrentaram e o jogo terminou com um empate em 1 a 1 com gols de Luciano Neves e Martín Sarrafiore.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com auxiliar técnico do Coxa, onde ele fala sobre a mudança de comportamento dos jogadores.