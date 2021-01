"Estamos mantendo o mesmo padrão de jogo", diz auxiliarr do Coritiba

O Coritiba empatou com o Fluminense por 3 a 3 no Couto Pereira, deixando a vitória escapar nos minutos finais. Ao final da partida, Júlio Sérgio, auxiliar do 'Coxa', analisou o confronto;

"Se analisarem os jogos que fizemos, tivemos o mesmo padrão de jogo, a mesma postura tática. Estamos mantendo um padrão de jogo. Uma equipe que se tornou mais sólida defensivamente, apesar dos três gols sofridos, com uma postura diferente e os jogadores se entregando ao máximo. Nós optamos por uma estratégia de jogo por uma série da fatores: adversário, o que tem de disponibilidade e a característica do jogador. Dentro do que vem sendo proposto, vem sendo cumprido”, disse Júlio Sérgio.

