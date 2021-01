"Tivemos uma ideia de jogo e foi cumprida", diz técnico interino do Coritiba

O Coritiba ficou no empate sem gols contra o Athletico-PR e continua na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. Ao final da partida, o treinador do 'Coxa' parabenizou os jogadores.

"Os jogadores estão de parabéns, nós tivemos uma ideia de jogo e ela foi cumprida. Tivemos mais oportunidades de gols e não sofremos, então foi uma equipe equilibrada dentro daquilo que foi proposto", disse Júlio Sérgio.

Confira no vídeo acima o que disse o técnico interino do Coritiba!