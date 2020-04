Em abril de 2005, Juninho Pernambucano escreveu um dos primeiros capítulos de uma linda história que ele faria no Lyon. Contra o Auxerre, o meio-campista brasileiro abriu o placar e, assim, alcançou a marca de 50 gols com a camisa do clube francês.

A vitória de 3 a 0 ainda contou com gols de Michael Essien e do compatriota Cris, que marcava seu primeiro gol no Campeonato Francês.