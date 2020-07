Juninho cita "cultura de ganância" e diz que Neymar "precisa crescer"

O ex-jogador e comentarista Juninho Pernambucano criticou o que chamou de "cultura da ganância" no Brasil. Em entrevista ao jornal inglês 'The Guardian', ele foi muito crítico ao falar sobre o modo como ele foi ensinado a pensar o futebol e também falou sobre Neymar.

Juninho, que fez sucesso com suas cobranças de falta, afirmou que a mudança para a Europa o fez crescer muito. "No Brasil, somos ensinados a cuidar apenas de dinheiro, mas na Europa eles têm uma mentalidade diferente. Inconscientemente, fiz um plano de carreira porque queria ir para outro grande clube do Brasil, e não apenas jogar por esporte", disse o ex-jogador.

"Fui ensinado a procurar quem me pagaria mais. Essa é a maneira brasileira", comentou. O ex-meia citou Neymar como exemplo deste modo brasileiro de pensar. "Olhe para Neymar. O PSG deu tudo a ele, tudo o que ele queria e agora ele quer sair antes do fim do contrato. Mas agora é a hora de retribuir, de demonstrar gratidão", acrescentou.

"Neymar precisa dar tudo o que pode em campo, para mostrar total dedicação, responsabilidade e liderança. O problema é que o há no Brasil tem uma cultura de ganância e sempre se quer mais dinheiro. Isto é o que fomos ensinados e o que aprendemos", concluiu.

Atualmente trabalhando como diretor esportivo do Lyon, Juninho colocou o camisa 10 do PSG entre os melhores jogadores da atualidade, mas fez ressalvas sobre Neymar fora dos gramados. "Preciso diferenciar Neymar como jogador e Neymar como pessoa", disse.

"Como jogador, ele está entre os três primeiros do mundo, no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ele é rápido, forte, pode marcar e dar assistência como um verdadeiro número 10. Mas, como pessoa, acho que ele é culpado porque precisa se questionar e crescer. No momento, porém, ele está apenas fazendo o que a vida lhe ensinou a fazer", concluiu.

PSG e Lyon se enfrentam no final do mês de julho pela final da Copa da Liga Francesa. Depois, os times disputam a Liga dos Campeões. O time de Neymar viaja direto pra Lisboa para jogar as quartas de final, enquanto que o Lyon ainda tem o jogo de volta da oitavas de final contra a Juventus.