Juninho prevê sucesso de Paquetá no Lyon, mas reforça: "cabe a ele se esforçar"

Lucas Paquetá foi emprestado ao Lyon em uma operação realizada junto ao Milan e confirmada oficialmente nesta quarta-feira. O acerto vale para a atual temporada e envolve opção de compra por 20 milhões de euros ao final do contrato.

No Milan, o brasileiro não engrenou, embora tenha vestido até a camisa 10 da seleção em alguns amistosos. Com o clube 'rossonero', o meia atuou em 44 partidas, foi titular 29 vezes, marcou anotou somente um gol e deu três assistências.

Confira no vídeo acima as palavras de Juninho Pernambucano sobre o novo jogador do Lyon. Ele prevê sucesso de Paquetá no Lyon, mas reforça: "cabe a ele se esforçar".