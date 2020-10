Junior Firpo e Lenglet, as novidades na lista do Barça contra o Getafe

O Barcelona mostrou nesta sexta-feira a lista dos 23 convocados para o jogo contra o Getafe na volta ao Campeonato Espanhol após a Data FIFA.

O técnico holandês recuperou Junior Firpo, que foi a grande surpresa do treino anterior ao jogo no Coliseu Alfonso Pérez. Com a baixa de Jordi Alba, a recuperação do lateral-esquerdo torna-se uma grande notícia.

Não há muitas surpresas no resto da lista além do retorno de Lenglet após cumprir uma sanção, embora muitos 'culés' sentiam falta da presença do argentino Ramos Mingo.

A lista inclui Leo Messi, de quem há quem ache que ele poderia descansar depois de ter jogado pela Argentina, e Griezmann, nome que chamou a atenção nas últimas horas após suas palavras em referência a Koeman, que respondeu, e sua posição no campo.

São esses os 23 convocados do Barcelona para enfrentar o Getafe:

Sergiño Dest, Piqué, Araújo, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Sergi Roberto, De Jong, Ansu Fati, Junior Firpo, Iñaki, Peña, Mingueza e Arnau Tenas.