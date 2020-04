Junior Firpo fala como está sendo seu confinamento

O coronavírus mudou radicalmente a vida das pessoas. Não é fácil ter que ficar sem sair por tantos dias seguidos.

Junior fez uma live no canal oficial do Barcelona e contou como vive a quarentena. "De um a dez ... eu dou nota seis. É chato", disse o jogador do Barcelona.

E é que, como o resto dos espanhóis, ele mal está pisando na rua. "Saí para passear com o cachorro e jogar o lixo", disse ele.

Junior não está acostumado a esta situação: "É raro ver tudo assim. Acostumado a ver a orla cheio de gente, isso se torna estranho".

Por fim, ele disse qual será a primeira coisa que fará depois que o confinamento terminar. "Vou a um restaurante, com certeza", concluiu.