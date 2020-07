Junior Firpo ganharia mais que o dobro na Inter de Milão

A novela do Barcelona com Lautaro poderia estar chegando ao final com uma grande operação. Nessa nova configuração, Junior Firpo teria um papel de protagonismo. O espanhol desembarcaria em Milão para baratear a ida do argentino ao Camp Nou, ali receberia o dobro do seu atual salário, segundo o 'Mundo Deportivo'.

Esse seria um dos principais motivos que fizeram o lateral aceitar ser parte dessa operação. O outro seria ter um maior protagonismo na Serie A, já que o esquema de Conte o convêm.

Longe da sombra de Jordi Alba e com um esquema que potencializa o seu setor, Junior estaria intessado em defender o equipe 'nerazzurra'.

Sua ideia é recuperar o bom futebol e o status que adquiriu no Betis, onde chamou a atenção do Barcelona. De qualquer forma, resta saber se a negociação por Lautaro avança.