Junior Firpo não quer saber de interesse da Inter

O grande objetivo do Barcelona no mercado de transferências será contratar Lautaro Martínez. Uma operação que será bastante cara. Com isso, o clube catalão estuda fórmulas para tornar a transferência o mais barato possível.

O Barça queria convencer a Inter com 70 milhões de euros, além de Junior Firpo, em troca da assinatura de Lautaro. A Inter leva tempo atrás do lateral. De acordo com o 'Goal', esse interesse permanece.

Mas Junior tem outros planos. Agora, de acordo com essa fonte, a única coisa que lhe interessa é terminar a temporada da melhor maneira possível. O Barça tem muito em jogo nas últimas onze rodadas da liga e quer ajudar o clube a conquistar esse título.

Fontes de seu entorno, explica este meio, acreditam que ele terá mais oportunidades agora que haverá jogos a cada três dias e Firpo está disposto a tirar proveito de todos eles. Sua ideia é conquistar Setién e convencê-lo de que ele pode contribuir para o futuro.

No Barça, de acordo com o 'Goal', eles poderiam ouvir ofertas por Junior, se necessário. O jogador não está preocupado. Há tempo para pensar no que fazer com o seu futuro.