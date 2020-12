Junior Firpo volta à lista do Barcelona

O Barcelona volta a campo nesse sábado para enfrentar o Valencia pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola vai começar a rolar no Camp Nou a partir das 15h15 (hora portuguesa) e 12h15 (horário de Brasília).

Com dois jogos atrasados, o time catalão acumula 17 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela, enquanto a equipe visitante soma 14 pontos e está em 12º.

Um dia antes do confronto, o técnico Ronald Koeman confirmou a lista com os 23 jogadores relacionados, que inclui o retorno de Junior Firpo. O lateral-esquerdo foi desfalque contra a Real Sociedad por motivos pessoais. Ousmane Dembélé segue se recuperando de lesão e pode volta ainda antes do fim do ano.

A lista de convocados é composta por: Ter Stegen, Dest, Araujo, Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Mingueza, Konrad e Arnau Tenas.