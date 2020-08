Artilheiro brasileiro é o grande destaque na Coreia do Sul

Júnior Negrão, do Ulsan Hyundai, tem mais gols do que jogos no campeonato da Coreia do Sul, a K League. Com 20 marcados em 17 jogos, ele é a grande arma na campanha do líder da competição e ocupa o primeiro lugar da tabela de artilheiros, com dez gols a mais que o segundo colocado.

Contratado pelo time coreano há três temporadas, o jogador revelado pelo Nacional-AM rodou por vários clubes do interior do Brasil durante a sua carreira. O maior destaque no seu currículo foi a curtíssima passagem pelo Corinthians, onde atuou apenas uma vez, na derrota por 3 a 0 para o Náutico, no Brasileiro de 2007, torneio que culminou no rebaixamento da equipe alvinegra à Série B do Brasileiro.

Júnior Negrão também atuou em equipes como Guarani, América-MG e Figueirense antes de se aventurar na Ásia. Passou por dois clubes da Tailândia antes de chegar à Coreia do Sul em 2016.

Confira os lances de sua última atuação, na vitória por 2 a 1 do Ulsan sobre o Seongnam.