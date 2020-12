Júnior Negão faz os gols do título da Champions da Ásia

Júnior Negão fez os dois gols da virada do Uslan Hyundai sobre o Persepolis (Irã) pela grande final da Champions League da Ásia, que acabou com vitória por 2 a 1.

O time iraniano abriu o placar com Medhi Abdi, mas o brasileiro comandou a reação no Estádio Al-Janoub, em Al Wakrah, no Catar.

Com isso, o time da Coreia do Sul conquista pela segunda vez o troféu da principal competição do continente - a primeira foi em 2012. O título levará o Ulsan ao Mundial de Clubes de 2020.

Júnior Negrão já havia marcado, na prorrogação, o pênalti da vitória na semifinal sobre o Vissel Kobe e termina a competição como artilheiro. Ele também foi o goleador do campeonato da Coreia do Sul, a K-League, encerrando a competição com 26 gols em 27 jogos.

O atacante teve passagens por Guarani, América-MG e Figueirense antes de se aventurar na Ásia, onde passou por dois clubes da Tailândia antes de chegar à Coreia do Sul.

Apesar do sucesso em terras sul-coreanas, onde está há três temporadas, o jogador revelado pelo Nacional-AM e com breve passagem pelo Corinthians diz que deseja retornar à sua terra natal.