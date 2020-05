O vice-campeão da temporada passada, Ulsan Hyundai, iniciará sua campanha na K-League de 2020 contra Sangju Sanmu. O Ulsan venceu quatro dos seus últimos cinco jogos com o Sangju e conta com o artilheiro do clube, Junior Negão, para decidir mais uma vez. Confira o último gol do brasileiro contra o Sangju, no empate por 2 a 2 em julho de 2019.