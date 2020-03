Jürgen Klopp após derrota: "Não fomos suficientemente bons"

44 jogos depois o Liverpool de Jürgen Klopp voltou a conhecer o sabor amargo da derrota. O Watford recebeu os 'reds' e venceu com dois gols de Sarr e um de Deeney, colocando fim a invencibilidade dos de Anfield.

Após a partida, o treinador do Liverpool concedeu entrevista coletiva e analisou a derrota."Eles fizeram exatamente o que queriam fazer, nós não. O futebol é assim. A primeira parte foi difícil, muita correria, tivemos muita posse de bola, mas nunca conseguimos a posição certa para cruzar, ou estar no lugar certo para finalizar, contra um adversário muito bem organizado, com uma grande preparação para este jogo", disse o alemão.

"Temos que aceitar, não é fácil, mas é a prova que não fomos suficientemente bons. É sempre muito complicado, mas depois temos de aceitar. Durante o jogo é preciso lutar. Estavamos perdendo por 3-0, mas continuamos tentando", completou.

Mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, e o treinador mostrou bastante serenidade. "Se você ganha é bom, se perde, é preciso fazer isso da forma correta, como homens", finalizou.