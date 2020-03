Justiça nega pedido de prisão domiciliar a Ronaldinho

O juiz Gustavo Amarilla manteve, nesta terça-feira, a prisão preventiva de Ronaldinho e Roberto de Assis Moreira. A decisão foi anunciada após audiência realizada com a defesa e promotores do Ministério Público do Paraguai.

"Reconheço que o caso de uso de documento público poderia ter uma medida menos grave, mas não queremos comprometer a investigação com uma fuga ou obstrução. Existem inúmeras diligências que ainda precisam ser realizadas com a presença de Ronaldo e Roberto de Assis Moreira", disse Amarilla ao jornal 'ABC Color'.

O magistrado afirmou que a defesa ofereceu um imóvel orçado em 800 mil dólares como possibilidade de fiança. Segundo 'ABC Color', é um local de 11 hectares na região de Itá Enramada, que foi recusado por não terem sido apresentados os documentos necessários.

Detidos na quarta-feira passada no Paraguai, onde participariam de compromissos comerciais, Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis Moreira seguem sob custódia policial enquanto são investigados por porte de documentos com conteúdos falsos. A defesa alega que os irmãos foram enganados - entenda o caso.