Juve avisa Real e United: De Ligt só sairá por 150 milhões

Matthijs de Ligt está vivendo sua primeira temporada na Juventus em Turim, uma campanha atípica devido à pandemia de coronavírus que paralisou o futebol em todo o mundo.

Desde que terminou sua fase no Ajax, o jovem zagueiro holandês jogou 27 partidas oficiais, encontrando um gol em algumas ocasiões.

Apesar do desempenho esperado em Turim, existem vários meios que colocam o jogador de 20 anos no Manchester United e no Real Madrid.

A equipe merengue é a equipe que mais apareceu nos rumores dos últimos dias com um interesse da 'casa branca' por sua possível contratação, apoiada por seu representante Mino Raiola, que levaria a Juve a avaliar seu cotado jogador

'Tuttosport' garante que em Turim eles falariam cerca de 150 milhões de euros para deixar De Ligt sair, depois que os italianos deixaram 85 milhões nos escritórios de Amsterdã há uma temporada.

Aparentemente, sempre de acordo com a mídia italiana já mencionada, o próprio zagueiro holandês teria reconhecido que não se sente totalmente à vontade no time italiano; portanto, já pediu a Raiola que organizasse sua transferência para o Santiago Bernabéu.