Juve faz feio nos pênaltis e o Napoli é hexacampeão da Copa da Itália

A final da Copa da Itália entre a Juventus e o Napoli apresentou um cenário que ninguém esperava: um 0 a 0 no tempo regular e uma decisão nos pênaltis.

A 'Vecchia Signora' começou pressionando mais e, aos quatro minutos, Cristiano Ronaldo quase abre o placar por conta de um erro de passe do Napoli.

Algo muito presente nesse começo de jogo: os passes errados. A equipe napolitana vinha errando bastante e restava apenas tentar longos lançamentos, mas Cuadrado estava esperto para afastar o perigo.

A Juventus também errava passes, mas arriscava mais. Porém, o Napoli começou a reagir quando Insigne cobrou uma falta na trave de Buffon. Era o começo da reação da equipe de Gattuso. A partir daí, foi uma troca franca entre os dois times, onde Koulibaly defendia o Napoli de maneira impecável quando Cristiano Ronaldo tentava chegar.

Buffon fez também uma excelente partida, salvando a equipe em uma jogada incrível onde Demme ficou sozinho contra o goleiro e Buffon salvou um tiro à queima-roupa com as pernas. E na sequência do mesmo lance, Insigne pegou a sobra do escanteio e chutou no cantinho. O goleiro italiano se esticou e garantiu a defesa. Uma noite inspirada para ambas as defesas.

Com o jogo bastante parado e equilibrado, o primeir tempo acabou com o placar em 0 a 0, mas que merecia pelo menos um gol de cada lado.

No 2º tempo, encontramos um Napoli mais agressivo e disposto a garantir logo o seu sexto título da Coppa Italia.

Insigne e Fabián, logo no começo, mandaram a bola perto do gol de Buffon em chutes da intermediária e a Juventus tentava responder na mesma moeda, mas os chutes passavam longe do gol de Meret.

Uma das melhores chances de gol saiu dos pés de Milik, que recebeu um cruzamento na entrada da área, ficou sozinho e mandou por cima do gol.

A Juve tentava furar o bloqueio do Napoli com tabelinhas, mas as devoluções saíam forte demais. Houve também a tentativa de gol com cruzamentos de Cuadrado buscando CR7 e cruzamentos também de Alex Sandro, mas nada que oferecesse perigo real.

Já nos acréscimos, aos 93 minutos, o gol do título só não saiu por causa de Buffon. Politano cobrou o escanteio, Maksimovic cabeceou com perfeição no canto e Buffon foi lá para pegar essa bola que parecia impossível. Na sobra, Elmas encheu o pé e a bola bateu na trave. Era a ocasião perfeita.

Com isso, o juiz apitou e a decisão foi aos pênaltis.

E foi aí que a Juventus decepcionou. E duplamente. Dybala errou o primeiro pênalti, Danilo errou o segundo e o Napoli fez o dever de casa: marcou todos os gols e foi Hexacampeão da Coppa Italia.

Um título especial para Gattuso e também para a equipe napolitana, que volta a erguer a taça seis anos depois. Parabéns, Napoli!