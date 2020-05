Juve insiste: Ramsey e Rabiot em troca de Pogba

A janela de transferências está se aproximando e Paul Pogba, praticamente como todos os anos, continua sendo um dos grandes protagonistas. O jogador do Manchester United, além do Real Madrid, é um alvo da Juventus de Turim.

Um boato que não para e só aumenta com o tempo, envolvendo diferentes formas de operação. O modo de tornar o negócio menos caro é oferecer jogadores como moeda de troca.

Segundo 'Daily Star', a idéia é incluir os meias Rabiot e Ramsey na operação, com o objetivo de torná-la mais barata.

O primeiro, francês de 25 anos, vive sua primeira temporada no clube após seis anos seguidos no PSG. Em 24 jogos, foi titular em 16 e não marcou gols nem deu assistências.

O galês de 29 anos também chegou nesta temporada, após vários anos de Arsenal, e atuou em 24 partidas com a Juventus, sendo 12 como titular. Marcou quatro gols e deu uma assistência.

No Old Trafford, pedem 150 milhões de euros para a transferência do francês de 27 anos, que já atuou no time de Turim entre 2012 e 2016. Resta saber se os ingleses têm interesse na dupla de Turim e quanto o preço seria reduzido caso aceite incluí-los no negócio.