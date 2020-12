Juve oferecerá uma troca Dybala-Pogba em janeiro

Faltam apenas três semanas para o mercado de transferências de inverno abrir e algumas equipes já estão preparando uma série de jogadas para essa abertura.

Uma delas é a Juventus. De acordo com Tancredi Palmeri, a 'Vecchia Signora', que pretende reforçar seu elenco, vai oferecer ao Manchester United em Janeiro uma troca Dybala-Pogba.

A fonte citada indica que a equipe transalpina informou a Pirlo que não conta o argentino e o técnico não colocou nenhum tipo de impedimento à saída de Paulo.

O jogador não está contente com sua participação no time e a opção do United não é completamente ruim, assim como a Juve está para Pogba, que já é visto fora do clube 'red devil'.

Basta ver as declarações de Mino Raiola, seu agente, ao meio 'Tuttosport'. O polémico representante disse o seguinte: "Posso dizer que a relação com o clube acabou".

E essas palavras têm aliviado boa parte da torcida inglesa, já que a grande maioria quer o francês fora do clube. No entanto, é preciso esclarecer a questão econômica em relação a troca.

O jornalista Tancredi Palmeri lembra que Dybala vai pedir 12 milhões ao United, o que pode complicar tudo. O argentino atualmente arrecada sete milhões líquidos na Juve (14 com impostos), enquanto o salário de Pogba agora chega a 13 milhões (17 com impostos).