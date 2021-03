Juve pede 55 milhões por Dybala: Chelsea e Tottenham aceitam disputar

A Juventus esperava muito de Andrea Pirlo e o clube não está muito satisfeito com o que viu de Dybala nesta temporada. Por vezes, as lesões o frearam e, quando conseguiu jogar, não foi aquele jogador que a Juve gostaria.

Por esse motivo, comentou recentemente a imprensa italiana, Dybala poderá fazer as malas neste verão. Não haverá falta de pretendentes no mercado.

De acordo com 'France Football', na Premier League ele seria arduamente disputado. O Chelsea de Frank Lampard e o Tottenham de José Mourinho estariam mais do que prontos para entrar na corrida pelo atacante.

Dybala tem contrato com a Juventus até 2022. No clube abririam as portas de saída para ele, mas com uma condição: querem que ele saia enchendo os cofres. A 'Vecchia Signora' ouviria ofertas, sempre de acordo com o publicado pelo meio francês, entre 50 e 55 milhões de euros.