Juve planeja renovar com Cristiano até os 39 anos!

Cristiano Ronaldo encerra seu contrato com a Juventus em junho de 2022. O português terminaria seu vínculo com o clube italiano aos 37 anos, no entanto, eles querem prolongá-lo por mais quatro anos.

'Tuttosport' informa que a intenção da Juventus é renovar com o jogador português até 2024, contando que ambas as partes estejam de acordo.

A mesma fonte garante que Cristiano Ronaldo priorizaria os resultados esportivos da 'Vecchia Signora' antes da questão econômica ao decidir se aceita ou não a proposta.

Da mesma forma, a Juventus quer convencer Cristiano Ronaldo com a contratação de um '9' para libertá-lo da responsabilidade ofensiva quando o português tiver que descansar.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo está em quarentena na Madeira após o positivo de Daniele Rugani, e por isso, os primeiros contatos são à distância.