Juve vence com doblete de CR7, mas está fora da Champions League!

Cristiano Ronaldo jogou muito bem e conseguiu a vitória, mas uma simples vitória não bastava para a Juventus. A equipe italiana precisava reverter o 1 a 0 do Lyon no jogo de ida, ganhou de virada após Depay ter aberto o placar, mas está fora da Champions League.

Após um começo de jogo equilibrado, com a Juve tentando lançamentos que acabavam com CR7 impedido, o Lyon abriu o placar já aos 11 minutos com um gol de pênalti. Aouar foi derrubado por Bentancur em cruzamento de Cornet na área e o gol foi de pura classe: Depay cobrou com cavadinha no meio do gol.

Era uma Juventus que via seu sonho de seguir na Liga dos Campeões se distanciando ainda mais.

O time de Sarri teve a chance de empatar em uma jogada incrível. Bernardeschi chegou na linha de fundo, driblou todos, até o goleiro e, quando ia chutar, Marcelo afastou no último momento. O gol do empate separado por poucos centímetros.

Logo deois, Cristiano ainda quase fez o gol de empate ao receber lançamento de Rabiot na área, cabecear forte e a bola raspar o travessão do gol de Lopes.

A partir daí, a Juventus começou a atacar mais e a buscar faltas na intermediária e torcer para um gol de falta do craque português, que quase aconteceu, mas o goleiro do Lyon conseguiu fazer uma linda defesa ao voar e tirar a bola que ia no ângulo do gol francês.

Mas logo em seguida, Depay comete um pênalti de maneira infantil. O jogador, que estava na barreira dentro da àrea, interrompeu a trajetória da bola na barreira com o braço, levou cartão amarelo e deu à equipe italiana o gol de empate: bola para um lado, goleiro para o outro. Gol de Cristiano Ronaldo.

No 2º tempo, foi a vez do Lyon se defender de uma Juventus que tentava cruzar desesperadamente buscando o gol, mas a zaga do Lyon foi impecável e afastava qualquer chance de gol.

A equipe italiana arriscava pouco de fora da área, mas quando tentava levava perigo. Tanto foi assim que o gol da virada saiu de um belo chute de CR7 da intermediária. Uma bomba indefensável para Lopes, que ainda tocou na bola antes de ela tocar na trave e ir para o fundo do gol.

O gol da classificação quase saiu em lances de cruzamentos entre Higuaín e o português, mas as finalizações acabavam passando por cima do gol.

A esperança poderia estar com Dybala. O argentino entrou aos 70 minutos e não contribui muito por não estar totalmente recuperado: aos 83 minutos ele pediu para sair por ter sentido dores na perna.

A Juventus cada vez com mais pressão buscava um gol da classificação que não saiu, e o Lyon conseguiu se defender como pôde.

Com o resultado, o Lyon está nas quartas de final e viajará a Lisboa para enfrenter o Manchester City, que eliminou o Real Madrid, no próximo sábado.