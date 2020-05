Juve voltou sem Cristiano, mas com Rugani e Ramsey

Rugani se tornou o primeiro caso positivo para COVID-91 da Juventus e da Serie A. Totalmente recuperado do COVID-19, o zagueiro se exercitou como o resto de seus companheiros de equipe.

Pouco a pouco, a Juventus tenta voltar ao normal após os anúncios do governo italiano. Uma das medidas passou exatamente pelo retorno ao treinamento individual.

Será no final de maio, quando a decisão final for conhecida. Enquanto a Serie A e o Governo tentam encontrar uma solução para retornar aos campos de jogo, a verdade é que o Ministro do Esporte Vincenzo Spadafora está relutante.

Quem não estava treinando, e não estará até o início do treinamento em grupo, será Cristiano Ronaldo, que terá que esperar até 18 de maio, depois de chegar a Turim na segunda-feira.