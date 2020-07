Juventus: a equipe mais dominante das cinco grandes ligas!

Com ou sem Cristiano Ronaldo, a Juventus está marcando época na Itália. Ela é incomparável, pelo menos em termos de seu recorde na última década. Desta vez, com Sarri e CR7 como líderes, a 'Vecchia Signora' levou a taça mais um ano no futebol italiano.

Mais um e já são nove na conta. Nove 'Scudetto' consecutivos para uma equipe 'bianconera' que começa a ser uma lenda na Serie A... e também na Europa com uma marca que mantém ativa.

Nenhum clube nas cinco grandes ligas europeias jamais foi tão dominante quanto esta Juventus no campeonato nacional. Apenas o Bayern de Munique está chegando perto, que ainda tem uma desvantagem em relação à equipe de Turim.

Com a Bundesliga nesta temporada, a equipe bávara alcançou oito campeonatos seguidos, permanecendo atrás da Juve por apenas uma taça. Superioridade também dos do Allianz na última década.

É o que Paris Saint-Germain na França aspira a tal marca. Os gauleses acumulam três Ligue 1, ainda longe dos sete que o Olympique de Lyon levantou entre 2001 e 2008.

A Premier League tem, no máximo, vários campeões triplos. Ninguém conseguiu levantar o título da liga mais de três vezes consecutivas. Huddersfield, Arsenal, Liverpool e Manchester United, que marcaram a tríplice coroa, são as equipes.

Na Espanha, o Real Madrid levantou cinco vezes em duas ocasiões: entre 1960 e 1965 e entre 1985 e 1990. O Barça alcançou quatro no início dos anos 90, com Johan Cruyff como treinador.