Juventus anuncia zero casos positivos após últimos exames

A Juventus pode respirar aliviada. Depois de jogadores como Rugani, Matuidi ou Dybala terem testado positivo para o COVID-19 há várias semanas, toda a equipe está limpa.

O grupo 'bianconero' anunciou que, "de acordo com as indicações da Comissão Científica Médica Federal da FIGC, toda a equipe teve que passar por novos testes no COVID-19".

A Juve garantiu que todos "os testes de diagnóstico deram resultado negativo". Com isso, os jogadores poderão continuar treinando nas instalações do clube.

Nos próximos dias, anunciou a Juventus, o treinamento será retomado com grupos maiores, no estilo da Espanha, onde até dez pessoas já podem se reunir no campo.

Os últimos jogadores a participarem dos treinos foram Matthijs de Ligt e Wojciech Szczesny, um dia depois de Cristiano Ronaldo.