Juventus aparece na disputa por Llorente

Quase sem minutos no Napoli de Gennaro Gattuso, o nome de Fernando Llorente é um dos mais ditos em relação a uma possível transferência no mês de janeiro quando o mercado de transferências de inverno for iniciado.

Muitas são as equipes que se interessam pela situação do atacante espanhol, especialmente na Serie A. Isso porque o jogador é bastante apreciado no país que sabe muito bem do que ele é capaz.

O último rumore sobre seu futuro também liga o ex-Athletic a um time italiano, simplesmente a Juventus de Turim, equipe na qual jogou há alguns anos.

De acordo com a informação do 'Tuttosport', Paratici está cogitando a possível volta de Llorente, já que pensa que o espanhol pode realizar de maneira impecável a função de ser um reserva de peso para o lugar de Cristiano Ronaldo e Morata.

Apesar do interesse, a 'Vecchia Signora' terá fortes concorrentes, pois equipes como o Milan e o Sampdoria lutarão com todas as forças pelo craque.