Juventus empresta Cristian Romero à Atalanta

Cristian Romero não faz parte dos planos de Pirlo para a próxima temporada da Juventus. Com isso, o clube de Turim buscou um novo destino para ele.

O zagueiro terá a terceira participação seguida na Champions League, dessa vez atuando pela Atalanta por empréstimo até 2022. A operação custou aproximadamente 16 milhões de euros.

O time de Bérgamo pagará dois milhões de euros no primeiro ano e mais dois milhões caso seu reforço cumpra as metas estabelecidas no contrato.

O argentino de 21 anos participou de 33 partidas com o Genoa na temporada passada, sendo um dos jogadores mais importantes na equipe.