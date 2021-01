Juventus está de olho na Segunda Divisão Espanhola

O Zaragoza pode ficar sem uma de suas pérolas mais preciosas para a segunda volta do campeonato na Segunda Divisão. O portal 'Sportitalia' garante que a Juventus se interessa por Francés. Aos 18 anos, ele está dando um grande passo na equipe principal.

Para conseguir o jogador, a oferta que vem de Turim teria de atingir os dez milhões de euros. Poderia ser menos, mas, nesse caso, não satisfaria a cláusula de rescisão do jogador, segundo a fonte mencionada no primeiro parágrafo, e a diretoria espanhola teria vantagem para negociar, uma vez que o manteve atado até 2024.

Ainda que se desfazer de uma peça importante não trouxesse nenhum benefício a Juan Ignacio Martínez, talvez a receita de sua venda lubrificasse as engrenagens da diretoria no mercado de transferências. Com o dinheiro obtido, haveria espaço para ampliar o elenco.

Além disso, é preciso levar em conta que o valor de mercado de Francés ainda não chega nem a meio milhão de euros. A sua cláusula responde à sua projeção futura e pode dar um impulso ao Zaragoza. A bola está no campo da Juventus: haverá proposta em breve?