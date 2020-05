Juventus também quer buscar Pedro

Segundo o jornal 'Il Tempo', a Juventus está avaliando a possibilidade contratar Pedro Rodríguez, cujo contrato com o Chelsea acaba no final da atual campanha, ficando livre para negociar uma transferência gratuita.

O gigante de Turim vê no atacante espanhol um bom nome para juntar ao seu ataque comandado por Cristiano Ronaldo. Seria um reforço econômico e com qualidade e experiência.

Mas há concorrentes. Segundo 'La Gazzetta dello Sport', Roma e Al Sadd são outros interessados.

Aos 32 anos, o ex-jogador do Barcelona soma cinco temporadas no Chelsea, clube com o qual disputou 201 jogos e marcou 44 gols.