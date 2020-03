Juventus-Inter, no dia 8 de março e sem público

Após o decreto aprovado pelo governo na quarta-feira, no qual é proibido disputar manifestações esportivas que congregam muitas pessoas como precaução para a disseminação do coronavírus, o campeonato italiano decidiu recuperar neste domingo e segunda-feira as seis partidas adiadas do fim de semana passado.

Em particular, a Juventus-Inter, considerada o 'derby da Itália', será disputada no domingo às 20h45, horário italiano, enquanto horas antes jogará Milan-Genoa, Parma-Spal, Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina. Sassuolo-Brescia completará o programa na segunda-feira às 20h45 (19h45 GMT).

Em relação aos quatro jogos da vigésima quinta rodada adiados por razões de saúde relacionadas ao coronavírus, que já causou mais de cem mortes e mais de 3.000 infectados na Itália, a Serie A escolheu o dia 18 de março como data para disputa de Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma.

Ainda não há uma data definida para o confronto entre Inter e Sampdoria, pois os milaneses, rivais do Getafe na Liga Europa, poderiam não ter um dia disponível até finais de maio.