Juventus isola dez jogadoras por precaução

O coronavírus continua causando estragos em todos os estratos da sociedade, afetando também o mundo do futebol.

Muitas ligas foram suspensas ou adiadas e já existem jogadores de elite que deram positivo no COVID-19. Um deles é Rugani, então todo o time da Juve está isolado e passou por um teste. Nesta terça ou quarta-feira, será sabido se há mais casos positivos.

Eles não são os únicos no clube a experimentar essa situação. A Juventus anunciou em seu perfil no Twitter que ordenou o isolamento de dez jogadoras do clube e da equipe italiana em casa.

A equipe de Turim apontou o motivo: eles poderiam ter tido contato com um sujeito que mais tarde deu positivo na partida de ida e volta da Copa do Algarve jogada com a Itália.

Essa medida foi tomada como precaução, uma vez que as jogadoras não apresentam sintomas, mas a Juve não quer arriscar infectar o restante da equipe.

Esta competição foi suspensa antes de terminar e a final entre italianas e alemãs não aconteceu, então as duas equipes voltaram para casa mais cedo do que o planejado.

Deve-se lembrar que a Serie A feminina é interrompida pela crise do coronavírus até, em princípio, em 4 de abril, mas tudo indica que não será retomada até maio ou que será necessário encontrar uma solução, se não puder retornar. A Juventus é a líder incontestável com nove pontos de vantagem sobre a Fiorentina.