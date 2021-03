Juventus, Milan e Roma estão atentos à situação de Icardi

Mauro Icardi chegou ao Paris Saint-Germain para substituir a lenda Edinson Cavani, mas o argentino não atingiu o nível esperado.

Na Itália, já sonham com um retorno do atacante à Série A. Essa possibilidade ganha força com os últimos movimentos do clube francês, envolvido em rumores sobre o futuro de Mbappé e a chegada de Messi ou Cristiano Ronaldo.

O jornal 'La Repubblica' afirma que há três clubes como os principais interessados em contratar Icardi. Em primeiro lugar, está a Juventus. Em meio à possível compra de Morata e uma suposta venda de Cristiano Ronaldo, a chegada de um '9' poderia ser importante.

A Roma também tem acompanhado a situação do atacante, e a possível saída de Edin Dzeko pode ser determinante para que haja um investimento pelo argentino.

Em último lugar, segundo a fonte citada, aparece o Milan. Sem definição sobre a renovação de Zlatan Ibrahimovic, Icardi seria visto como uma boa peça para o ataque.